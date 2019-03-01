Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kars'ta

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Siirtli Merve Devlet Desteğiyle Hayvancılık Yapıyor

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi