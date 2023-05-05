Genç adam atış yapmak için geldiği poligonda kafasına ateş ederek yaşamına son verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Genç adam atış yapmak için geldiği poligonda kafasına ateş ederek yaşamına son verdi

05.05.2023 13:49

İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki atış poligonunda 26 yaşındaki Abdurrahman Y. silahla intihar etti. Elindeki silahla kafasına ateş ederek yaşamına son veren genç adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi üzerindeki poligonda meydana gelen olayda Sultanbeyli'de oturan 26 yaşındaki Abdurrahman Y. 8 katlı binanın girişindeki poligona atış yapmak için geldi. Abdurrahman Y. bir süre sonra elindeki silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken gencin yakınları olay yerine geldi. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Abdurrahman Y. 'nin cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sancaktepe, Adli Tıp, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç adam atış yapmak için geldiği poligonda kafasına ateş ederek yaşamına son verdi - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan "hızlı internet" vaadi! Donan videolarda bu reklam çıkıyor
15:10 Pucca'dan 3. kattan düşen evladının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: Eve geldiği gibi ayaklandı
15:05 Bakan Nebati'den seçim sonrası için döviz açıklaması: Rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
14:59 Suudi Arabistan'da objektiflere yansıyan Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranları arasında tartışma yarattı
14:56 Partisiyle anlaşamayan Özlem Zengin'in İstanbul Sözleşmesi ısrarı devam ediyor: Tek kabahatim doğruyu söylemek
14:43 Partisiyle ters düşen Özlem Zengin'in İstanbul Sözleşmesi ısrarı sürüyor: Tek kabahatim doğruyu söylemek
14:26 Suudi Arabistan'da görüntülenen Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranlarını ayağa kaldırdı
14:08 Nebati: Seçim sonrası dövizdeki 'ralli'nin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
13:58 Pucca, 3. kattan düşen oğlunun sağlığıyla ilgili güzel haberi verdi: Eve geldiği gibi ayaklandı
13:46 Kılıçdaroğlu'na nispet yapan Selahattin Demirtaş 1 saniyelik video paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2023 15:21:18. #1.13#
SON DAKİKA: Genç adam atış yapmak için geldiği poligonda kafasına ateş ederek yaşamına son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement