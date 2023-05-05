Genç adam atış yapmak için geldiği poligonda kafasına ateş ederek yaşamına son verdi

"O belgeleri yarına kadar yayınlamazsa ben servis edeceğim"

Dün saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi üzerindeki poligonda meydana gelen olayda Sultanbeyli'de oturan 26 yaşındaki Abdurrahman Y. 8 katlı binanın girişindeki poligona atış yapmak için geldi. Abdurrahman Y. bir süre sonra elindeki silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken gencin yakınları olay yerine geldi. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Abdurrahman Y. 'nin cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.