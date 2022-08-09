SANCAKTEPE'DE KOMŞUSUNU YERE YATIRIP DAKİKALARCA DARBETTİ

SANCAKTEPE'de bulunan sitede oturan yüzde 50 engelli, 2 çocuk annesi Züheyla Tamer komşusunun saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İki kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Mayıs ayında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Koruluk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züheyla Tamer'in 10 yaşındaki oğlu site bahçesinde oyun oynuyordu. Bu sırada aynı sitede oturan Asiye Dilbaş ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti. İddiaya göre; Dilbaş, birkaç gün sonra çocuk aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken saksıyı çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti. Çocuğun durumu annesine anlatması üzerine Züheyla Tamer, sokakta gördüğü Asiye Dilbaş ile konuşmak istedi. Öfkelenen Dilbaş, yüzde 50 engelli Tamer'i yere yatırdı. Dakikalarca darp edilen Tamer'in yardımına sitenin güvenlik görevlisi koştu. Kurtarılan Züheyla Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamer, tedavisinin ardından Asiye Dilbaş'tan şikayetçi oldu. Dilbaş, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

----------GÜVENLİK KAMERASI--- ---- ---- -- ---- -- -----Tamer ile Dlbaş'ın sokakta konuşması-Dilbaş'ın Tamer'i yere yatırması -Dilbaş'ın Tamer'i darp etmesi-Güvenlik görevlisi ve çevredekilerin yardıma koşması-Olay yerine gelen ambulansAKTÜEL GÖNRÜNTÜ-Siteden görüntü-Sitede oynayan çocuklar

-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

- İstanbul