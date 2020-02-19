SANCAKTEPE'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI

7 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASancaktepe'de 5 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

SANCAKTEPE'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de 5 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın üst katlarında yaşayan kişiler, mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkartılırken yanan dairede bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın saat 15.00 sıralarında Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Menteş Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri gelmeden binanın üst katlarında oturan kişileri dışarı çıkarttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede yangın çıktığı sırada uyuyan Ersin Demir'i merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi olay yerindeki ambulansta tedavi altına alınırken dairede hasar meydana geldi.

"KOŞARAK EVE GELDİM"

Yangın çıkan dairenin sahibi Sadık Demir, "Bana telefon geldi. Ben de koşarak eve geldim. İçeride oğlumun olduğunu, eşimin ve kızımı dışarıda olduğunu öğrendim. Oğlum içerideydi. Olay bittikten sonra yani 10 dakika sonra ancak içeriden çıkabilmiş. Çünkü uyku halindeymiş. Muhtemelen elektrik kaçağından olduğunu düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan daire

-Yangının çıktığı bina

-Daire sahibi ile röp

-Mahalle sakini ile röp

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Ambulans içindeki kişi

-Yangını izleyen mahalle sakinleri

-Genel ve detay


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
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