Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika
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Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı

03.04.2022 17:54
Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı

Sancaktepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı.

Sancaktepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Camı kırarak araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Sancaktepe Meclis Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JC 5414 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak ters döndü. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Camı kırarak kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, elinden hafif yaralandı. Etrafta bulunan vatandaşlar yaralı sürücüye eline koyması için buz verdi. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan Sena Nur Güney, "Sesi duyup cama çıktım. Adam araç içerisinden çıkmak için camı kırıyordu. Eli kesilmişti. O heyecanla aşağıya indim. Arabaya baktım ters dönmüştü. Eli çizikti, buz verdim. Sonra ambulans geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, elektrik direğine çarpmış" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı
Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı
Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı
Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı

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Sancaktepe, Otomobil, Hyundai, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika


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