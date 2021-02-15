Sancaktepe'de İBB'ye ait Halk Ekmek büfesinin kaldırıldığı iddiası - Son Dakika

İstanbul Sancaktepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfesinin belediye ekiplerince kaldırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olay sonrası bölgeye giden Halk Ekmek AŞ. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yayınladığı bir video ile duruma tepki gösterdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Sancaktepe Belediyesi'nden de ilk açıklama geldi.

''UCUZ BİR ALGI OPERASYONU''

Sosyal medya hesabından iddialara ilişkin bir açıklama yayınlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Halk Ekmek büfesi üzerinden ucuz bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirtti. Halk Ekmek büfesinin kaldırılmadığını, sadece yerinin değiştirildiğini ifade eden Başkan Döğücü, bu kararın da Sancaktepe Kaymakamlığı tarafından alındığını ifade etti. Büfenin yerinin değiştirilmesi konusunda Sancaktepe Belediyesi'nin lojistik dışında dahli olmadığına vurgu yapan Başkan Döğücü, "Siyasi çıkar uğruna Halk Ekmek üzerinden politik hesap güdenlere buradan ekmek çıkmaz" dedi.

İşte Başkan Döğücü'nün iddialarla ilgili yaptığı açıklamanın tam metni;

"Belediyemiz hakkında bir Halk Ekmek Büfesine yapılan işlem üzerinden ucuz bir algı operasyonu yürütülmektedir. Kaymakamlığımızın 18.01.2021 tarihli yazısına istinaden büfenin taşınması hususunda bizden zabıta desteği istenmiş olup karar ve yürütme Kaymakamlığımızca uygulanmıştır.

''BELEDİYE'NİN LOJİSTİK DIŞINDA DAHLİ YOK''

İBB'nin hukuksuzca meclis kararına aykırı şekilde gasbettiği alan Osmangazi İlkokuluna ait olup okul müdürü tarafından büfenin kaldırılması için kaymakamlığa resmi talep iletilmiştir. İddia edildiği gibi Belediyemizin süreçte lojistik talebi karşılamak dışında bir dahli yoktur.

''YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden, yalan haber anlayışını düstur edinen yayın organlarında beceriksizliğini örtecek şovlar yapmak uğruna Halk Ekmek gibi köklü ve saygın bir kurumu hiç olmadığı kadar siyasete alet eden yöneticiler hakkında yasal işlemleri de başlatacağız.

"YAKINDAKİ BİR ALANA YERLEŞTİRİLMİŞTİR"

Halk Ekmek büfesi tüm bu usulsüzlüklere rağmen konduğu yerden alınıp işleten kişinin de muvafakati ile hemen yakındaki bir alana tekrar yerleştirilmiş fakat şovmen malum şahıslarca siyasi rant uğruna hiç taşınmamış ve işletme hakkı elinden alınmış gibi deklare edilmiştir.

"POLİTİK HESAP GÜDENLERE BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

Siyasi çıkar uğruna Halk Ekmek üzerinden politik hesap güdenlere buradan ekmek çıkmaz. Sadece pandemi döneminde 30 bin ailenin kapısını sosyal yardımlar ve sıcak aş, ekmekle çalan Sancaktepe Belediyesi var gücüyle Sancaktepe için çalışmayı sürdürecektir."