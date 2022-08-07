Sancaktepe Atatürk Caddesi 'nde dün bir adreste kaçak alkollerin depolandığı ve araçla dağıtımının yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda alkollerin yüklendiği araç durdurularak E.A isimli kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

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