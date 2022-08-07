Sancaktepe'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
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Sancaktepe'de kaçak alkol operasyonu

07.08.2022 12:19
Sancaktepe'de kaçak alkol operasyonu

SANCAKTEPE'de kaçak alkollerin depolandığı adrese operasyon düzenlendi.

SANCAKTEPE'de kaçak alkollerin depolandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kilo etil alkol ve çok sayıda sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde dün bir adreste kaçak alkollerin depolandığı ve araçla dağıtımının yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda alkollerin yüklendiği araç durdurularak E.A isimli kişi gözaltına alındı.

Depo olarak kullanılan adrese yapılan operasyonda, 4 adet beyaz bidon içinde 42 kilogram gelen etil alkol, 2 adet sahte alkol üretiminde kullanılan tatlandırıcılı aroma, 1 adet 0.50 litre su şişesi içinde alkol etken maddesi, 65 adet çeşitli markalarda sahte viski, 2 adet çeşitli markalarda sahte votka, 17 adet çeşitli markalara ait boş şişe, 1 top sargı halinde sahte etiket, 375 adet sahte etiket, 140 adet sahte bandrol, 110 adet sahte TAPDK bandrolü, 1 adet şeffaf huni, 1 adet mavi renk boru ele ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------Ele geçirilen sahte içkilerden görüntü -Ele geçirilen şişe ve bidonlar -Genel ve detaylar


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Sancaktepe, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

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