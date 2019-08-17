SANCAKTEPE'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNA MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHA Sancaktepe 'de patlamanın meydana geldiği bina polis ekiplerinin çalışmasını ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Daire sahibi Hasan Öner polis eşliğinde patlamanın meydana geldiği daireye girerek özel eşyalarını aldı. Zabıta ekipleri binanın etrafına demir bariyerler koyarak vatandaşları uzaklaştırdı.

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