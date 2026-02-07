Sancaktepe'de silahlı çatışma: 5 yaralı - Son Dakika
Sancaktepe'de silahlı çatışma: 5 yaralı

07.02.2026 19:34
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Olayda 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CADDEDE SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nazım arat nazım arat:
    Vandallık bitsin bu ülkede artik, cezaların caydiriciligi kalmadi 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
