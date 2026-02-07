Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de silahlı çatışma: 5 yaralı - Son Dakika
