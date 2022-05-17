Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı - Son Dakika
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Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı

17.05.2022 13:02
Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı

İstanbul Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir marketler zincirine yükünü boşaltan Mehmet Özcanlı idaresindeki 81 DH 245 plakalı tır, hareket ettikten kısa süre sonra telefon direğindeki kabloya takıldı.

Telefon direği devrilirken, bir aydınlatma direği de zarar gördü. Cadde'deki bazı ağaçların dallarının da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AYEDAŞ ekipleri gönderildi.

Polis güvenlik amaçlı caddeyi tek yönlü trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de telefon kablosunu keserek tırı kurtardı.

Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı
Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı
Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı
Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı

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Kaynak: AA

Ordu Caddesi, Cep Telefonu, Sancaktepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı - Son Dakika


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