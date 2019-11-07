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Sandıklı'dan kısa kısa

6 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye bağlı Sorkun Köyü ilköğretim okulunu ziyaret etti.

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Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye bağlı Sorkun Köyü ilköğretim okulunu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Tortop, öğrencilere sporun insan hayatındaki önemini anlatarak, derslerden kalan serbest zamanlarda mutlaka spor ve sanatla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere ayrılmadan önce spor malzemeleri de dağıtan Kaymakam Tortop, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaplıca misafirleri Başkan Çöl'ü ziyaret etti

Sandıklı Belediyesi tarafından işletilen Hüdai Kaplıcaları'nda konaklayan vatandaşlar için düzenlenen ilçe turunda, ziyaretçiler Başkan Mustafa Çöl'ü de makamında ziyaret etti.

Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda misafirleri karşılayan Başkan Çöl, memleketin dört bir tarafından senelerdir şifa şehri Sandıklı'ya şifa aramak için gelen vatandaşların gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

Gelen ziyaretçilerle bir süre sohbet eden Çöl, ilçede yapılan çalışmalar ve Hüdai Kaplıcaları hakkında bilgi verdi.

Kaplıcadaki fiyatlar ve kaliteden memnuniyetlerini dile getiren kaplıca misafirleri de Başkan Çöl'e ilçe halkının misafirperverliği için teşekkür etti.

Gezisi sonrası ziyaretçiler konakladıkları Hüdai Kaplıcaları'na geri döndü.

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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