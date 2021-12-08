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Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı'dan kısa kısa

08.12.2021 10:59
Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir hayırsever hastaneye yüksek akımlı oksijen cihazı hibe etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir hayırsever hastaneye yüksek akımlı oksijen cihazı hibe etti.

Sandıklı Devlet Hastanesinde cihaz desteği sağlayan hayırsever Mehmet Bozkurt'a plaket verildi.

Törene, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, İlçe Sağlık Müdürü Murat Koçkar, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Işık, Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Hazım Bozca ve sağlık çalışanları katıldı.

Sandıklı'da TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Türk Telekom Fen Lisesi'ndeki programa, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Recep Çetin, yaptığı açıklamada,"TÜBİTAK Bilim Fuarı'dan 28 projemiz bulunuyor. Bu geleneğini oluşturan bilime iz bırakma isteğini öğrencilerimize aşılayan ve bu uğurda gece gündüz, mesai saati içinde ve dışında ter döken öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."ifadesini kullandı.???????

Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa

Eflatun Can Tortop, Hisarcık, Sandıklı, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


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