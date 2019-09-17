Son Dakika Haberleri: Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek
Son Dakika Güncel Haber

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek

1 saat önce

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl; "Kaplıca alanlarının genişletilmesi Sandıklı adına muhteşem bir kıymet ifade ediyor"AFYONKARAHİSAR - Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin...

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl;

"Kaplıca alanlarının genişletilmesi Sandıklı adına muhteşem bir kıymet ifade ediyor"

AFYONKARAHİSAR - Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi. Sınırları yeniden belirlenen turizm merkezlerinde yer alan ve sınırları genişletilecek olan Sandıklı Hüdai Kaplıcaları hakkında açıklamalarda bulunan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, " Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Afyonkarahisar'ımızın en büyük ilçesi olan Sandıklı'mızda yaklaşık bilinen 2 bin yıllık geçmişi bulunan Hüdai Kaplıcalarımız bölgesindeki turizm alanlarımız, teknolojik sera alanlarımız genişletildi. Bununla ilgili Turizm Bakanlığımızın ilçemize geçen dönem yapmış olduğu muhteşem bir yatırım hibe vardı. Bu alanlar genişlediği için artık, bu hibelerden daha fazlasıyla ilçemiz faydalanacak. Baktığımızda birçok beldenin, birçok ilçenin bulunduğu turizm alanları kapatıldı. Bazıları daraltıldı, bazıları sabit kaldı. Bu noktada Sandıklı ilçemizde bulunan alanlarımız bizim yatırım yapacağımız alanlara doğru daha çok genişletilmesi Sandıklı adına muhteşem bir kıymet ifade ediyor. Ben buna vesile olan başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza canı gönülden teşekkür ediyor. Minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek

Mustafa Çöl, Sandıklı, Kaplıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi
13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı TOKİ'nin ihaleye açtığı Atatürk Orman Çiftliği arazisini Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı İBB Başkanı İmamoğlu: İhalelere ilişkin soruşturma başlatacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 23:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının sınırları genişletilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]