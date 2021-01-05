Sandıklı ilçesinde Millet Bahçesi çalışmaları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleriyle "Millet Bahçesi" projesi için çalışmalara başlandı.

Sandıklı ilçesinde oluşturulacak Millet Bahçesi Projesi kapsamında ilk olarak bu alanda bulunan enerji nakil hatları OEDAŞ tarafından yer altına alınacak ve oluşan görüntü kirliliğinin önün geçilmiş olacak. Ayrıca olası kötü hava şartlarında mevcut hattın etkilenmemesini sağlamak ve arızalara kolay müdahale edilmesi açısından önem arz eden enerji nakil hatları, yeni yapılan uygulama ile artık daha güvenli bir biçimde hizmet verecek.

Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi sosyal tesisleri, bisiklet, koşu parkurları, oyun, spor alanları, otopark ve peyzaj çalışmalarıyla ilçemiz modern bir tesis kazanmış olacak. Sandıklı'ya yapılacak olan millet bahçesi Afyonkarahisar'ın 18 ilçesi içerisinde yapımına başlanan ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıyor. - AFYONKARAHİSAR