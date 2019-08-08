Sandoz Türkiye'nin Finans Direktörü Murat Özalp oldu
42 dakika önce
Türkiye ve İrlanda'daki çok uluslu şirketlerde operasyonel ve bölgesel düzeyde 15 yılın üzerinde görev yapan Murat Özalp, ilaç sanayii şirketi Sandoz Türkiye'nin Finans Direktörü oldu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
ve İrlanda'daki çok uluslu şirketlerde operasyonel ve bölgesel düzeyde 15 yılın üzerinde görev yapan Murat Özalp
, ilaç sanayii şirketi Sandoz
Türkiye'nin Finans Direktörü oldu. Eylül
2014-Şubat 2017 tarihleri arasında Sandoz Teknik Operasyonlar'da Bütçe Planlama ve Analiz Müdürü ve Şubat 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında Novartis
Teknik Operasyonlar'da Türkiye Finans
Müdürü olarak kariyerine devam eden ve Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında Allegran'da Finans Ekibinde görev yapan ve bütçe raporlama, muhasebe ve finansal analiz konusunda uzman olan Murat Özalp, Ağustos 2019 'dan itibaren Sandoz Türkiye'nin Finans Direktörlüğü görevine atandı. (Fotoğraflı)
Türkiye ve ABD'nin "güvenli bölge" anlaşmasına Esad rejiminden tepki Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor