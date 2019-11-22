Son Dakika Haberleri: Sandviç hırsızına 12 yıl hapis istemi
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Sandviç hırsızına 12 yıl hapis istemi

6 saat önce

Polonya'da sosisli sandviç çalan şahsın tutuklu yargılanmasına karar verilirken, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Sandviç hırsızına 12 yıl hapis istemi, System.String[]

Polonya'da sosisli sandviç çalan şahsın tutuklu yargılanmasına karar verilirken, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.


Polonya'nın Olsztyn kentinde bir şahıs sosisli sandviç için benzin istasyonu soydu. Yüzü maskeli şahıs, elinde bulunan gaz tabancasıyla benzin istasyonuna girdi. Çalışanlardan sosisli sandviç isteyen 26 yaşındaki şahıs, sandviçi alamayınca elindeki gaz tabancasıyla çalışanları tehdit ederek sandviçi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak sandviç hırsızını yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sandviç hırsızının 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor. - VARŞOVA

Polonya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:31 Kaynak: İHA
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