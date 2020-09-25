SANKO Holding'ten TEKNOFEST 2020'ye sponsorluk katkısı

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, SANKO Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2020'nin ana paydaşlarından SANKO Holding'in sponsorluğunda düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan 63 takım, 4 gün sürecek etkinlikte jüri önünde sunum heyecanını yaşayacak.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ortadoğu Fuar Merkezi'ni ziyaret ederek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda öğrencilerin birbirinden başarılı projelere imza attığını belirterek, "Gençlerimizin azimle ve özveriyle çalışıp ülkemizin geleceğine katkı sunma gayretleri bizleri gururlandırdı." ifadesini kullandı.

Projeleri inceleyen Konukoğlu, gençlere, "Doğru yoldasınız." diyerek, başarılar diledi.

Bu arada SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılan öğrencilere mentorluk desteği sağlayarak akademisyenlerle projeleri değerlendirme süreçlerini yürüttüler.