Sanko Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Açıklaması

SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu , "Milletçe çok krizler gördük, kriz her zaman vardı ama şimdi Dolar yükselecek, Avro yükselir diyenlerin dedikodu krizi var" dedi.Konukoğlu, Citibank CEO 'su Serra Akçaoğlu, HSBC CEO'su Selim Kervancı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ile birlikte, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen Türkiye 'nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın 'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Büyüme Dostu Bankacılık" konulu oturuma katıldı.Reel sektör ve finans sektörünün zaman zaman karşı karşıya gelmelerine rağmen et ve tırnak gibi olduklarını belirten Konukoğlu, dedikoduların piyasalardaki durgunluğu kriz düzeyine çıkardığını, ancak bu tehlikenin geride kaldığını söyledi."Yaşım 70'i aştı, çocuk yaşlardan itibaren işletmeden başlayıp iş hayatının her kademesinde çalışarak bulundum ama bu dönemdeki kadar dedikoduya tanık olmadım" diyen Konukoğlu, bankacılık sektörünün güçlü yapısı ve feraseti sayesinde dedikoduya bel bağlayanların hevesinin kursağında kaldığına dikkat çekti.Türkiye'nin şimdiye kadar olduğu gibi krize çevrilmek istenilen bu süreci de atlatacağını anlatan Konukoğlu, "Milletçe tetanos aşısı olduk, paslı çivi bize zarar vermez" tanımlamasını yaptı."Öncelikle küçük esnafı destekleyin"Bankacıları durgunluk ve kriz dönemlerinde özellikle küçük esnafa ve KOBİ'lere destek olmaya ve sahip çıkmaya çağıran Konukoğlu, böyle bir yaklaşımın ekonomide, sanayicilerde ve ülkenin tamamında sinerji sağlayacağının altını çizdi.Konukoğlu, "Bankacılar güneşte şemsiyeyi verip, yağmurda elinizden alanlara benziyor. Madem yağmurlu günde şemsiyeyi geri alacaksınız, bari yağmurluk verin" ifadelerini kullandı.Bankacılara kredi tahsisi sırasında krediyi kullanıcının gücüne göre tahsis etmeleri çağrısı yapan Konukoğlu, "Elbette bankacılar ellerindeki paranın turşusunu kuracak değil. Parayı satmalılar ki para kazanmalılar. Ancak krediyi talep edenin ödeme gücünün üzerinde kredi tahsis edilmemeli" diye konuştu. - GAZİANTEP