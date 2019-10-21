SANKO Park'tan ödüllü 'Cumhuriyet Bayramı' şiir yarışması

Gaziantep'in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Şiir Yarışması" düzenleyecek.



Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, yarışmayı ikinci kez düzenleyeceklerini belirterek yarışmacıların 'Cumhuriyet' kelimesinin baş harfleriyle akrostiş şiir yazacaklarını ve seçici kurulun belirleyeceği ilk üç şiirin ödüllendirileceğini söyledi.



Yarışma sürecinin bugün başladığını ve 29 Ekim 2019 tarihine kadar 10.00-22.00 saatleri arasında başvuruların alınacağını kaydeden Büyükaksu, "Başvurular Sanko Park AVM danışma bankosundan yapılacak. Tüm şiirler ise zemin kat danışma panosunda sergilenecek" dedi.



Yarışmanın birincisinin üç bin, ikincisinin iki bin, üçüncüsünün ise bin TL değerinde Sanko Park kart kazanacağını kaydeden Büyükaksu, mansiyon için seçilen bir şiirin sahibine de 500 TL değerinde Sanko Park Kart hediye edileceğine vurgu yaptı.



Yarışma kuralları



Yarışma Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Sanko Park AVM iş birliği ile düzenlenmiştir. Yarışmanın formatı akrostiş şiirdir. Şiirler, dizelerin baş harfi 'Cumhuriyet' olacak şekilde yazılmalıdır. Cumhuriyet Bayramı temalı bir yarışma olması dolayısıyla katılım için belirlenen bir yaş sınırı yoktur. Başvurular 21-29 Ekim tarihlerinde 10.00-22.00 saatleri arasında devam edecektir. Yazılan şiirler söz konusu tarihler boyunca, Sanko Park AVM zemin katta bulunan danışma bankosuna teslim edilecektir. Şiirler el yazısı ile veya bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Kağıdın arka yüzüne kişilerin adı-soyadı, yaş ve telefon numarası bilgilerinin eklenmesi zorunludur. Yarışmanın birincisi üç bin, ikincisi iki bin, üçüncüsü ise bin TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak, mansiyon için seçilen bir şiirin sahibine 500 TL değerinde Sanko Park Kart armağan edilecektir. Yarışma sonucu 11 Kasım 2019 tarihinde duyurulacak ve ödüller teslim edilecektir. Yarışma jürisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Köse, Öğretim Görevlisi Neşe Uygun ve Öğretim Görevlisi Sakine Hakkoymaz olarak belirlenmiştir. - GAZİANTEP