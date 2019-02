Sanko Üniversitesi Yavuzeli'nde Kariyer Günü Düzenledi

SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu tarafından Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'nde "Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günleri düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, kariyer günlerinde yaptığı konuşmada, "Sevgili gençler, burada bulunma amacımız meslek seçimi konusunda gönlünüzde yatanlarla, aklınızdan geçenleri netleştirebilmeniz konusunda yardımcı olabilmek" dedi.



Türkiye'nin farklı illerinden ama ağırlıklı olarak Gaziantep ve bölgeden öğrencileri olduğunu belirten Prof. Dr. Akkın, "Üniversitemiz genç ve dinamik; her geçen gün emin adımlarla büyümektedir. SANKO Üniversitesi kuruluşunda olduğu gibi kaliteyi ön planda tutarak büyüme hedefine ilerliyor. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerimizin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programları hakkında bilgiler paylaşacağız" diye konuştu.



İlk öğrenciler 2014 sezonunda alındı



SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı da üniversitenin ilk öğrencilerini 2014- 2015 eğitim- öğretim döneminde kabul ettiğini söyledi.



Eğitim- öğretimin, güçlü bir geleneğin devamı olması halinde toplumsal fayda sağlayacağını kaydeden Prof. Dr. Saygılı, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda fakültemizde öğrencilerimizi Sani Konukoğlu Vakfı, SANKO Holding şemsiyesi altında bulunan güçlü ve deneyimli bir akademik kadro karşılamaktadır. Bu güçlü oluşum bizi bölgenin en başarılı tıp fakültelerinden birisi haline getirmektedir. Bizler; bize emanet edilen gençleri, mesleğinde başarılı olmak için yüksek düzeyde motive olmuş, araştırmacı, keşfetmeye yönelmiş bireyler yetiştirme amacındayız. Öğrencilerimiz bizi seçerek aynı zamanda uluslararası ünlü Türk ve yabancı bilim insanları ile karşılıklı iletişim kurma şansı kazanmaktadırlar. Bu kazanım öğrencilerimize; eğitim, araştırma ve uygulamada yeni üretilen bilgi ve teknolojiyi ilk ağızdan öğrenmeyi sağlamaktadır. Her yıl yüzde 100 doluluk oranı ile büyük başarıya sahip olan fakültemize, farklı oranlarda burs olanaklarıyla kayıt olabilirsiniz."



Prof. Dr. Saygılı'nın ardından Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş burslarla ilgili bilgilendirme yaptı.



Özgüvenli hemşireler yetişiyor



Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş, "Toplumun her alanında; hastanede, okulda, iş yerinde, evde sağlık hizmeti sunan, insan yaşamına dokunan hemşireler sağlık bakım sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.



Dr. Öğr. Üyesi Aktaş, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 2014 yılından beri hem hemşirelikte lisans hem de lisansüstü eğitimi vererek birey ve toplum sağlığını koruyup, geliştirecek, bilimsel bilgi üretebilen, eleştirel düşünebilen, özgüvenli hemşireler yetiştirdiklerine vurgu yaptı.



2017-2018 öğretim yılında ilk lisans mezunlarını verdiklerini anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Aktaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Mezunlarımızın yüzde 68'i üniversitemizin hastanesi olan SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başlamıştır. Önemli bir kısmı da hem üniversitemizde hem de başka üniversitelerde hemşirelikte yüksek lisans eğitimi yapmaktadır. Bu bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır."



Diyetisyenlerin önemi



Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle ise diyetisyenlerin beslenme biliminin ortaya koyduğu kuralları, her yaş ve durumdaki bireylerin beslenme alışkanlıkları ve uygulamaları çerçevesinde değerlendirerek, kişiler için özel diyet ve beslenme planları yapan, bireylerin bu plana uymaları için onları eğiten, beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış kişiler olduğuna dikkat çekti. Diyetisyenliğin uluslararası geçerliliği olan bir meslek olduğunun altını çizen ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün diyetisyenliği sağlık meslek alanında tanımladığını anlatan Lüle, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diyetisyenler özel, kamu ve üniversite hastanelerinde, Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde, belediyelere bağlı kurumlarda, toplu beslenme hizmeti verilen otel, huzurevi, kreş, okul gibi kurumlarda, kendilerine ait bireysel danışmanlık merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde, spor kulüplerinde, besin laboratuvarlarında ve beslenme destek ürünü firmaları gibi birçok yerde istihdam edilebilir. Ayrıca araştırmacı diyetisyen olarak akademik alanda yükselmek isteyen mezunlar için birçok üniversitede Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur."



"Doğru iletişim başarıyı etkiliyor"



Kariyer Günleri kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü'nden Arş. Gör. Meltem Uzun ise doğru iletişimin yaptıkları işteki başarıyı etkilediğini kaydetti.



Uzun, eğitimciler olarak öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmek dışında da mezun olup fizyoterapistlik mesleğini icra ederken insanlarla en iyi iletişimi nasıl kurabilecekleri konusunda örnek ve destek olmaya çalıştıklarını, çeşitli örneklerle paylaştı.



Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden Oğuzhan Kara ve Cansu Barutçu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Taş, Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nurcan Bağatur ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tutku Yılmazkaya'nın, SANKO Üniversitesi'nde öğrenci olmak konusundaki sunumlarının ardından, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkın, günün anısına İlçe Jandarma Komutanı Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amiri İsmail Uzun ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet İlbey'e hediye verdi. - GAZİANTEP

