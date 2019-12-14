SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret - Son Dakika

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri İspanya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ettti.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ile yönetim kurulu üyeleri İspanya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. SANKON, Ekonomi ve Ticaret müsteşarı Fernando Hernandes Dominguez ile görüştü. Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundu. SANKON'un geçtiğimiz Ağustos ayında olağanüstü genel kurulunda genel başkanlığa seçildiğini ifade eden Ferudun Cevahiroğlu, "İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba beyefendi şahsımı kutlamıştı. Kendisine teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Türkiye ile İspanya arasında ithalat ihracat ve yatırımların güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Türk iş dünyası olarak Türkiye ile İspanya arasında ki ilişkilerimize çok önem veriyoruz" dedi.



İspanya Krallığı Ekonomi ve Ticaret müsteşarı Fernando Hernandez Dominguez, büyükelçiliğe ziyaretlerinden dolayı SANKON'a teşekkür etti. Müsteşar Dominguez,"Türkiye ile İspanya arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlüdür. İnanıyoruz ki SANKON gibi Türkiye'nin güçlü ekonomik sivil toplum kuruluşlarının girişimleri ile daha güçlenecektir" diye konuştu. - İSTANBUL