SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret - Son Dakika

SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret

6 saat önce

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri İspanya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ettti.

SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret, System.String[]

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri İspanya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ettti.


SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ile yönetim kurulu üyeleri İspanya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. SANKON, Ekonomi ve Ticaret müsteşarı Fernando Hernandes Dominguez ile görüştü. Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundu. SANKON'un geçtiğimiz Ağustos ayında olağanüstü genel kurulunda genel başkanlığa seçildiğini ifade eden Ferudun Cevahiroğlu, "İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba beyefendi şahsımı kutlamıştı. Kendisine teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Türkiye ile İspanya arasında ithalat ihracat ve yatırımların güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Türk iş dünyası olarak Türkiye ile İspanya arasında ki ilişkilerimize çok önem veriyoruz" dedi.


İspanya Krallığı Ekonomi ve Ticaret müsteşarı Fernando Hernandez Dominguez, büyükelçiliğe ziyaretlerinden dolayı SANKON'a teşekkür etti. Müsteşar Dominguez,"Türkiye ile İspanya arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlüdür. İnanıyoruz ki SANKON gibi Türkiye'nin güçlü ekonomik sivil toplum kuruluşlarının girişimleri ile daha güçlenecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

İspanya, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi!
Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi

Son Dakika Haberleri
21:31 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
21:25 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - Son Dakika
21:23 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - 4 - Son Dakika
21:22 Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti - Son Dakika
21:22 Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]