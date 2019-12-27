Şanlıurfa '2019 yılı Türkiye'nin dış politikası' paneline ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şanlıurfa '2019 yılı Türkiye'nin dış politikası' paneline ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Şanlıurfa '2019 yılı Türkiye'nin dış politikası' paneline ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde '2019 yılı Türkiye'nin dış politikası' paneli düzenlenecek.

Şanlıurfa '2019 yılı Türkiye'nin dış politikası' paneline ev sahipliği yapacak, System.String[]

Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde '2019 yılı Türkiye'nin dış politikası' paneli düzenlenecek.


Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde '2019 yılı Türkiye'nin dış politikası' paneli düzenlenecek. Eyyüvbiye Belediye Başakanı mehemt Kuş, düzenlenecek panele bütün vatandaşları davet etti. Panel Mehmet Akif İnan Konferans salonunda cumartesi günü saat 14: 30'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak panele, Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk konuşmacı olarak katılacak.


Panele tüm Şanlıurfalıları davet eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile şekillenen, 'Türkiye'nin 2019 Dış Politikası'nı, ülkemizin önde gelen akademisyen ve gazetecilerinin değerlendireceği panele, tüm vatandaşlarımızı bekleriz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Eyyübiye, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:12 Kaynak: İHA
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