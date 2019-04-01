Şanlıurfa AK Parti
adaylarından seçmenlerine teşekkür
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız
, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilçeyi kazanan AK Parti İl Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Şanlıurfa halkına teşekkür ederek açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Mümkün olduğu kadar ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadığımız gönül kalmamıştır diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'mızın il genelinde en ücra köşelere kadar gidip insanlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik, bizde seçimlerin önemini anlatarak talebimizi ilettik. Tabiki yapılması gerekeni ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. Zaten normal zamanlarda da AK Başkanlarımızın vatandaşlarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve gereğini yapmaya devam edeceklerdir. Başta Şanlıurfa'mıza sevdalı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere seçim süresince gayret gösteren partililere, oyları ve duaları ile destekleyen Şanlıurfalılara candan teşekkür ediyoruz dedi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili teşekkür mesajı yayımlayarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Şanlıurfa'nın yine AK Parti dediğini belirten Yıldız, Mümkün olduğu kadar ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadığımız gönül kalmamıştır diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'mızın il genelinde en ücra köşelere kadar gidip insanlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik, bizde seçimlerin önemini anlatarak talebimizi ilettik. Tabiki yapılması gerekeni ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. Zaten normal zamanlarda da AK Başkanlarımızın vatandaşlarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve gereğini yapmaya devam edeceklerdir. Başta Şanlıurfa'mıza sevdalı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere seçim süresince gayret gösteren partililere, oyları ve duaları ile destekleyen Şanlıurfalılara candan teşekkür ediyoruz dedi.
BEYAZGÜL EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül
, Dün akşam itibari ile Şanlıurfa büyükşehir görevini şahsıma tevdi etmiştir. Bu güzel şehirde böyle vazifeyi üstlendiğim için bana destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Biz bugünden sonra 2 milyonun kardeşliği ve hizmetkarlığı için kollarımızı sıvayacağız. Hiç bir ayrım yapmadan hizmetlerimizi insanların ayağına götüreceğiz. Şanlıurfa'nın istihdam sorunu olduğunu seçime giderken söylemiştim. Bu istihdam sorunu gençlerimizin geleceğidir. Artık el birliğiyle yatırımcıları kendim öncülük ederek bizzat başlatacağım. Bu şehri turizmde cazibe merkezi haline getireceğiz. Projelerimizi gerçekleştirmek için, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Urfamız kazansın diye yolumuza devam edeceğiz. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum açıklamasında bulundu.
KUŞ BEN DEĞİL, EYYÜBİYE KAZANDI
Dünkü seçimden galip gelerek Eyyübiye
Belediye Başkanı olamaya hak kazanan Mehmet Kuş
, Dün itibari ile 31 Mart yerel seçimlerini tamamladık. Allah'a hamdolsun ki, Urfa'da bir tarihi yadılar bizi zaferle buluşturdular. Ben buradan özellikle Eyyübiyeli kardeşlerime,ablalarıma ve ağabeylerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar bizleri Şanlıurfa'da birinci yaptılar. Aslında birici olan biz değil, birinci olan 400 bin Eyyübiyeli. İnşallah yarından itibaren Eyyübiyelilerin hizmetkarı olacağız sözlerine yer verdi.
CANPOLAT HALİLİYE ŞAHLANACAK
İlçede canla ve başla çalışacaklarını aktaran Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, 31 Mart akşamına kadar bizler Haliliye halkına emanettik, artık Haliliye halkı bizlere emanet. Canla başla çıktığımız bu yolda, projelerimizle Haliliye'ye uyum içerisinde hizmet edeceğiz. Vatandaşın gönlüne hizmetlerle taht kuracağız. Canla, başla Haliliye şahlanacak, koşacak diye konuştu.
BAYDİLLİ ŞANLIURFA'YI İLMEK İLMEK İŞLEYECEĞİZ
Yeniden başkanlığa seçilen Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli
ise, Aday gösterildiğimiz günden itibaren kapı kapı dolaşarak, yeni dönemde yapacağımız hizmetleri anlattık. Destek almak için çaba sarf ettik. Dün itibari ile Şanlıurfamız bizlere inanarak, bu emaneti bizlere teslim etti. Yeni dönemde Şanlıurfamızı en iyi şekilde kalkındıracak,en güzel yere getireceğiz. Bizler birlik, beraberlik içerisinde Şanlıurfamızı ilmek ilmek işleyeceğiz dedi.