Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne EMITT 2020'den ödül - Son Dakika

EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne Kültür Turları Dalında En İyi Destinasyon Tanıtım ödülü verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İstanbul TUYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

4 gün süren fuara Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Karaköprü, Haliliye ve Eyyubiye ilçe Belediyeleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, seyahat acenteleri, oteller, konuk evleri ve işletmeleri ile ortak olarak katıldı. Şanlıurfa standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Turizm sektör temsilcileri, EMITT Fuarı'nın açılışına katılan ve ilk günden itibaren fuarın aşamalarını takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarına destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Fuarda ayrıca Kültür Turları Dalında En İyi En İyi Destinasyon Tanıtım Ödülü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Şehrin inanç, tarihi ve turistik değerlerini en iyi şekilde yansıtan adres olarak gösterilen ödülü alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Şanlıurfa'yı gerek Türkiye'de gerekse uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtabilmek için tüm şehir olarak ortak hareket ettiklerini söyledi.