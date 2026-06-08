Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 12 işçi için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 12 işçi için kura çekimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 12 işçi için kura çekimi yapıldı
08.06.2026 16:54
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar Millet Bahçesi’nde istihdam edilmek üzere alınacak 12 beden işçisi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi. Kamuoyuna açık ve canlı yayınlanan kurada, geçerli başvuru yapan 1070 aday arasından 24 kişi mülakat aşamasına katılmaya hak kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar Millet Bahçesi’nde istihdam edilmek üzere alınacak 12 beden işçisi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın göreve gelmesinin ardından benimsediği şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda yapılan kura çekimi, kamuoyuna açık ve canlı yayın eşliğinde düzenlendi. Şanlıurfa Fuar Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, ilgili daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 12 işçi için kura çekimi yapıldı

2 BİN 36 KİŞİ BAŞVURDU

Ceylanpınar Millet Bahçesi’nde görevlendirilmek üzere açılan 12 kişilik beden işçisi kadrosuna toplam 2 bin 36 kişi başvurdu. Başvuruların incelenmesi sonucunda şartları taşıyan 1070 kişinin başvurusu geçerli sayıldı. Eksik veya hatalı belge yükleyen 966 kişinin başvurusu ise değerlendirme dışı bırakıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, alınacak personel sayısının iki katı kadar aday belirlendi. Böylece 24 kişi mülakat aşamasına katılmaya hak kazandı.

AKSOY: “ŞEFFAFLIK VE HAKKANİYETİ ESAS ALIYORUZ”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, kamu kurumlarına duyulan güvenin adalet ve şeffaflıkla güçlendiğini belirtti. Aksoy, “Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden adil ve eşit şekilde faydalanabilmesi en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu nedenle hiçbir vatandaşımızın aklında soru işareti bırakmayacak yöntemler uygulamaya özen gösteriyoruz. Bugün noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura da bu anlayışın bir sonucudur” dedi. Yapılacak istihdamın Ceylanpınar Millet Bahçesi’nin bakım, temizlik ve hizmet kalitesine katkı sağlayacağını ifade eden Aksoy, kura sonucunun tüm adaylar için hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 12 işçi için kura çekimi yapıldı

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLA TAMAMLANDI

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve salondaki katılımcılar, cam küre içerisindeki isimlerin yer aldığı kâğıtları tek tek çekerek kura işlemini gerçekleştirdi. Noter gözetiminde yapılan çekiliş sonunda mülakata katılacak adaylar belirlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kura çekimi, şeffaf ve adil bir şekilde tamamlandı. Mülakat ve değerlendirme sürecinin ardından 12 kişi görevine başlayacak.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 12 işçi için kura çekimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 12 işçi için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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