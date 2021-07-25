Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden temel ilk yardım eğitim - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince itfaiye personellerine yönelik temel ilk yardım eğitim programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kaza, yangın ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapan arama-kurtarma ekiplerinin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla itfaiye ekiplerine ilkyardım eğitimi veriliyor.

Kızılay ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ilkyardım eğitimlerinde itfaiye personellerine kaza, yangın, göçük; köpek ısırması veya akrep sokması gibi durumlarda ilkyardımın nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler verildi.

Teorik olarak başlayan eğitimler uygulamalı olarak devam etti. İtfaiyecilere kazazedeye ve afetzedeye nasıl müdahale edeceklerinin tüm incelikleri anlatılarak olay sırasında yapılacak ilk müdahalenin hayati önem taşıdığının altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi İlk Yardım Müdürü İmam Bakır Küçük, eğitimlerin çok verimle geçtiğini belirterek, bilgisi olan itfaiye personellerinin bu bilgileriyle tazeleyeceklerini bilgisi olmayanların da anlatılan teknikleri öğrenerek kazazedeye bilinçli bir şekilde müdahale edebileceklerini ifade etti.