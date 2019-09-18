Şanlıurfa'da 2'nci Göbeklitepe heyecanı

Şanlıurfa'da 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi'nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgede inceleme yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2'nci bir Göbeklitepe olması beklenen yerde tarihin başladığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi'nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarını incelemek ve yetkililerden bilgi almak için bölgeye giden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, teknik ekiple bir araya geldi. Kuş, beraberindekilerle birlikte teknik ekipten bilgi aldı.

"TARİHİN BURADA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bölgede sürdürülen kazı çalışmalarına belediye olarak destek vereceklerini ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalışma yürüteceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Şuan meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Karahisar bölgemize geldik. Sağ olsun hocamız bizleri bir ay önce ziyaret ettiler ve kazı çalışması yapacaklarını ifade ettiler. Bizler de elimizden gelen bütün destekleri vereceğimizi ifade ettik. Tarih burada, tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe'ye taşındığını düşünüyorum. İnşallah yapılacak olan kazılar ile çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz. Bu kazıyı hızlandırıp bütün desteklerimiz ile kazı ekibinin yanında olacağız. Kültür Müdürlüğümüz ve Kültür Bakanlığımız ile de görüşmelerimiz olacak. İnşallah bütün ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz. Bu bölgenin yanı sıra daha öncede ziyaret etmiş olduğumuz Soğmatar bölgesi de bizim için çok önemlidir. Eyyübiye Belediyesi olarak gerek merkezde gerek kırsalda halkımızın durmaksınız hizmetinde oluyoruz. Hizmetlerine devam ediyoruz ama tarihi asla unutmayacağız tarihe de var gücümüz ile desteklerimizi vereceğiz" ifadelerini kulandı.

"DİKİLİ TAŞLAR TESPİT EDİLDİ"

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Profesör Bahattin Çelik ise "Harbetsuvan Tepesi'nde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığının destekleri ile burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan tepesinde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü Harbetsuvan Tepesi, Eyyübiye ilçene bağlı Karahisar kırsal Mahallesinde ve merkeze 53 kilometre mesafede bulunuyor. Kazı çalışmaları Şanlıurfa Müzesi Başkanlığında, Profesör Bahattin Çelik bilimsel danışmanlığı tarafından yürütülüyor.

Kazı çalışmalarının 2017 yılında başladığı ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harvetsuvan, milattan önce 9000 ile 8200 yılları arasına tarihlendiriliyor. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında şu ana kadar ibadet yerleri, depolama alanları, çok sayıda yabani hayvan kemiği, yerleşim çevresinde yabani hayvanları avlamak için tuzak alanları tespit edildiği öğrenildi.

(İHA)