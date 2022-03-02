SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI - Son Dakika
Üye Girişi

SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI

02.03.2022 14:10
SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi 'Belediye Çiftçi El Ele' kampanyası kapsamında 25 bin adet meyve fidanını çiftçilere dağıttı.

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi 'Belediye Çiftçi El Ele' kampanyası kapsamında 25 bin adet meyve fidanını çiftçilere dağıttı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kırsalda yaşayan çiftçilere elma, şeftali, fıstık, nar, zeytin, badem ve cevizin olduğu 25 bin fidan dağıtımı için tören düzenlendi.

Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ile çiftçiler katıldı. Dağıtılan fidanların kente ve doğaya katma değer katacağına inandığını belirten Belediye Başkanı Çakmak, her zaman çiftçiler için ellerinden gelen destekleri vereceklerini şöyleyerek, şöyle dedi:

'Özellikle hem kentimize hem çiftçilerimize geri dönüşü olacak fidanları dağıtmayı uygun gördük. Bunun yanı sıra Siverek'imizi yeşil ile anılacak bir ilçeye dönüştürme konusunda kararlıyız. Siverek Belediyesi ve çiftçi el ele kampanyası kapsamında şu an çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla beraber fidanlarımızın dağıtımını yapıyoruz. Çok güzel ana şahitlik ediyoruz ki tüm vatandaşlarımızın ağaçlandırma çalışmasına gösterdiği ilgi görülmeye değer. Fidanları köylerinde ya da bahçelerinde sevinç içerisinde toprakla buluşturmak için istekli görüyoruz.'

Fidan alan çiftiler ise Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a ağaçlandırma konusundaki hassasiyeti için teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı Dart 4. Etap Bölgesel Müsabakaları tamamlandı Şanlıurfalı sporcular 10 madalya kazandı Şanlıurfalı sporcular 10 madalya kazandı

Ayşe Çakmak, Şanlıurfa, Çiftçi, Şehit, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement