SİVEREK BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 25 BİN ADET FİDANI DAĞITTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi 'Belediye Çiftçi El Ele' kampanyası kapsamında 25 bin adet meyve fidanını çiftçilere dağıttı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kırsalda yaşayan çiftçilere elma, şeftali, fıstık, nar, zeytin, badem ve cevizin olduğu 25 bin fidan dağıtımı için tören düzenlendi.

Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ile çiftçiler katıldı. Dağıtılan fidanların kente ve doğaya katma değer katacağına inandığını belirten Belediye Başkanı Çakmak, her zaman çiftçiler için ellerinden gelen destekleri vereceklerini şöyleyerek, şöyle dedi:

'Özellikle hem kentimize hem çiftçilerimize geri dönüşü olacak fidanları dağıtmayı uygun gördük. Bunun yanı sıra Siverek'imizi yeşil ile anılacak bir ilçeye dönüştürme konusunda kararlıyız. Siverek Belediyesi ve çiftçi el ele kampanyası kapsamında şu an çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla beraber fidanlarımızın dağıtımını yapıyoruz. Çok güzel ana şahitlik ediyoruz ki tüm vatandaşlarımızın ağaçlandırma çalışmasına gösterdiği ilgi görülmeye değer. Fidanları köylerinde ya da bahçelerinde sevinç içerisinde toprakla buluşturmak için istekli görüyoruz.'

Fidan alan çiftiler ise Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a ağaçlandırma konusundaki hassasiyeti için teşekkür etti.