Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı - Son Dakika
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Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı

06.09.2022 01:03
Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı

Şanlıurfa'da 3 çocuğunu bırakarak yasak aşk yaşadığı adama kaçtıktan sonra pişman olup evine dönen kadın, kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Şanlıurfa'da 3 çocuğunu bırakarak yasak aşk yaşadığı adama kaçtıktan sonra pişman olup evine dönen kadın, kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çaylarbaşı kırsal Mahallesi Büyükoba mezrasında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'da yaşayan A.E. (35), eşini ve 3 çocuğunu bırakarak yasak aşk yaşadığı iddia edilen adamla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine kaçtı. Gece eve giden M.E. isimli koca, eşini evde bulamayınca cep telefonuyla aradı. Telefonu açan kadın, iddiaya göre başkasını sevdiğini ve onunla birlikte yaşayacağını söyledi.

Pişman olup eşi ve çocuklarının yanına döndü

Annesi tarafından terk edilen 3 çocuğunu yanına alan M.E., İstanbul'dan, babasının çobanlık yaptığı Siverek ilçesine bağlı kırsal Çaylarbaşı Mahallesi Büyükoba mezrasına döndü. Şanlıurfa'da bir avukata giden M.E., eşine boşanma davası açtı. Cep telefonuyla eşini arayan M.E., gerekli imzaları atması için adliyeye gelmesini istedi. Adliyeye gitmeyen kadın, iki hafta sonra kocasını arayarak çok pişman olduğunu ve evine dönmek istediğini söyledi. Kocanın da razı olması üzerine yasak aşk yaşadığı şahsın yanından ayrılan A.E., Akçakale'den Siverek'e gitti.

Fırat Nehri kıyısında iki el ateş açarak öldürdü

Bir süre Büyükoba mezrasında birlikte yaşayan çift, dün gece saatlerinde Fırat Nehri kıyısına gitti. Yanında getirdiği silahı çıkaran koca, eşine iki el ateş açtı. Jandarmayı arayan M.E., karısını vurduğunu söyledi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kocayı gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

Kadın mezara, kocası ise cezaevine girdi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadın ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Siverek'te defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı - Son Dakika

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