Şanlıurfa'da 307 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 307 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, ilçelerden Haliliye'de 89, Karaköprü'de 126, Eyyübiye'de 37, Birecik'te 17, Viranşehir'de 14, Siverek'te 9, Suruç'ta 6, Hilvan'da 5, Bozova'da 2 ve Ceylanpınar ile Halfeti'de birer adreste karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 137 evdeki karantina sona erdirildi.