Şanlıurfa\'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Yoğun katılımın olduğu mevlitte cami içine sığmayan vatandaşlar, avluda serilen hasırlar üzerinde katılım sağladı. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında, deprem şehitleri için dualar edildi. Mevlide; Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, emniyet ve jandarma ekipleri, yerel yöneticiler ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA