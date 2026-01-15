Şanlıurfa\'da Aileye Devlet Desteği

Hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği Şanlıurfa'da sokakta kalan bir aileye Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sahip çıktı.

Ailenin durumunu sosyal medya hesabından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı etiketleyerek paylaşan bir vatandaşın çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Paylaşım üzerine duruma duyarsız kalmayan Vali Hasan Şıldak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine gerekli talimatları verdi. Vali Şıldak'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, sokakta kalan aileyi bulundukları yerden alarak vakfa ait kış evine yerleştirdi.

Ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar başlatılırken vatandaşlar sosyal medya üzerinden yapılan hızlı müdahale ve devletin sosyal duyarlılığına teşekkür etti. - ŞANLIURFA