Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:15 

Bozova, Şanlıurfa, Ekonomi
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