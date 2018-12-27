Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
Şanlıurfa
'nın Bozova
Kaymakamı Zekeriya Göker, "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:15
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