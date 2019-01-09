Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Beyaz Esaret

Şanlıurfa'da Beyaz Esaret

1 saat önce

Şanlıurfa'da beyaz esaret Onlarca kişi karda mahsur kaldı, ekipler vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor Şanlıurfa'da kar ve tipi, onlarca kişi mahsur kaldı Vatandaşlar kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı Ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor...

Şanlıurfa'da beyaz esaret
Onlarca kişi karda mahsur kaldı, ekipler vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor
Şanlıurfa'da kar ve tipi, onlarca kişi mahsur kaldı
Vatandaşlar kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı
Ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor
Şanlıurfa'da araçlar kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır yolu trafiğe kapanırken içerisinde yaklaşık 20 kişinin olduğu 1 yolcu minibüsü ile 4 otomobil yolda mahsur kaldı. Yol açma çalışması yapan ekipler yaklaşık 5 saattir mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe ile Diyarbakır arasındaki yol trafiğe kapandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, Demirci Kırsal Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Kar küreme araçlar ve greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekleyen ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşabilmek için adeta zamanla yarışıyor.
Yaklaşık 20 kişinin içinde olduğu araçlar arasında bir yolcu minibüsü ve 4 otomobilin olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Viranşehir, Kar, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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