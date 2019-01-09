Şanlıurfa
'da beyaz esaret
Onlarca kişi karda mahsur kaldı, ekipler vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor
Şanlıurfa'da kar ve tipi, onlarca kişi mahsur kaldı
Vatandaşlar kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı
Ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor
Şanlıurfa'da araçlar kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir
ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır
yolu trafiğe kapanırken içerisinde yaklaşık 20 kişinin olduğu 1 yolcu minibüsü ile 4 otomobil yolda mahsur kaldı. Yol açma çalışması yapan ekipler yaklaşık 5 saattir mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe ile Diyarbakır arasındaki yol trafiğe kapandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, Demirci Kırsal Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Kar
küreme araçlar ve greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD
, UMKE ve jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekleyen ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşabilmek için adeta zamanla yarışıyor.
Yaklaşık 20 kişinin içinde olduğu araçlar arasında bir yolcu minibüsü ve 4 otomobilin olduğu öğrenildi.