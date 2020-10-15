Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kişinin işkencesine maruz kaldığı iddia edilen kadın konukevine... - Son Dakika

Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından işkence edildiği iddia edilen kadın, hastanedeki tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kadın konukevine yerleştirildi.

Akşemsettin Mahallesi'nde 7 Ekim'de yaralı halde bulunan ve dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A. tarafından işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli M.N'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden ve hastanede kaldığı süre boyunca kadına sosyal ve psikolojik destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, taburcu işlemleri sonrası M.N'yi kurum bünyesindeki kadın konukevine yerleştirdi.

Ekipler, koruma altına aldıkları 2 aylık bebeği de kadın konukevine getirerek anne M.N'ye teslim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayı bütün boyutlarıyla takip ettiklerini, M.N. ve bebeğine gerekli desteklerin verilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Olay

Şanlıurfa'da 7 Ekim'de Akşemsettin Mahallesi'nde yaralı bir kadının yardım istediğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bulunan Suriyeli M.N. hastaneye kaldırılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda kadına işkence yaptığı iddia edilen İ.A. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.