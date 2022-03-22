Şanlıurfa'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

22.03.2022 22:10

Şanlıurfa'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi temizlik personellerince Ramazan ayı öncesi her yıl olduğu gibi ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneler Ramazan'a hazırlanıyor.

Şanlıurfa'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi temizlik personellerince Ramazan ayı öncesi her yıl olduğu gibi ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneler Ramazan'a hazırlanıyor.

Karaköprü Belediyesi, her yıl olduğu gibi Ramazan'da vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için ibadethane temizleme çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken, cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Detaylı bir şekilde temizlenen ve dezenfekte edilen camilere güzel koku için gül suyu dökülüyor. İlçedeki Ali Baba Cami İmamı Hamza Akbulut yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, Ramazan ayında vatandaşların temiz bir ortamda ibadet yapacağını dile getirdi.

Akbulut, "Karaköprü Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu sene de camimizi ve ilçedeki diğer camileri Ramazan ayı öncesi temizliyor. Bu güzel hizmetlerinden biz ve cemaatimiz çok memnun kaldık. Kendim ve cemaatim adına Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde yaptığı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor.

Şanlıurfa'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor
Şanlıurfa'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor
Şanlıurfa'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

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Karaköprü, Şanlıurfa, Hisarcık, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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