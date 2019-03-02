Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Hazırlığı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyaretiyle ilgili Vali Abdullah Erin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Şanlıurfa
ziyaretiyle ilgili Vali Abdullah Erin
başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.
Valililikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Abdullah Erin'le birlikte kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda 8 Mart
2019 Cuma günü Şanlıurfa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ziyaretine yönelik hazırlıklarla birlikte Cumhurbaşkanına iletilecek olan Şanlıurfa'ya yönelik belli başlı konular ve çözüm önerileri de görüşüldü.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin toplantıda, "Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilimizi ziyareti ile ilgili bir araya geldik. Şanlıurfalıların misafirperverliğine ve Cumhurbaşkanımıza olan derin muhabbetine yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanımızı ağırlamak boynumuzun borcudur. Bu yüzden birlik ve beraberlik içerisinde ve koordine bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şanlıurfa'ya ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanımıza Şanlıurfalıların dileklerini bildirip aynı zamanda bugüne kadar ilimizin aldığı hizmetler için şükranlarımızı sunacağız. Tüm Şanlıurfalı kardeşlerimin de önümüzdeki Cuma günü Cumhurbaşkanımızı bağrına basacağına inanıyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:56 Kaynak: İHA
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