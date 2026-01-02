Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonunda ölü ele geçirilen teröristler hakkında sosyal medya üzerinden övücü paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da DEAŞ'ı öven 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)