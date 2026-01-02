Şanlıurfa\'da DEAŞ\'ı öven 8 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonunda ölü ele geçirilen teröristler hakkında sosyal medya üzerinden övücü paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.