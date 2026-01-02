Şanlıurfa'da DEAŞ'ı öven 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da DEAŞ'ı öven 8 kişi tutuklandı

Şanlıurfa\'da DEAŞ\'ı öven 8 kişi tutuklandı
02.01.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonunda ölü ele geçirilen teröristler hakkında sosyal medya üzerinden övücü paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Medya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da DEAŞ'ı öven 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Four Channel Four Channel:
    yüzlerinden ne hayır gördük de arkalarini donmusler? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galata Köprüsü’ndeki Filistin’e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı
Amsterdam’daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu
Diyarbakır’daki Öcalan mitingi ertelendi Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı
Alanya’da polislerin üzerine motosiklet sürüp sosyal medyada paylaştılar Alanya'da polislerin üzerine motosiklet sürüp sosyal medyada paylaştılar
Ankara’da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

14:19
Fatih Terim: Gökmen Özdenak bir hafta önce gece beni aradı
Fatih Terim: Gökmen Özdenak bir hafta önce gece beni aradı
14:03
Cem Yılmaz’ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
13:57
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir
13:10
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü
12:49
Suriye’de devrik rejim unsurlarının başında Esed’in yeğeni Mahluf’un olduğu ileri sürüldü
Suriye'de devrik rejim unsurlarının başında Esed'in yeğeni Mahluf'un olduğu ileri sürüldü
12:38
İran’dan ’’Silahlarımız hazır’’ diyen Trump’a yanıt: ABD’nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar
İran'dan ''Silahlarımız hazır'' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 14:27:58. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da DEAŞ'ı öven 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.