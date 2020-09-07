Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Harran Kapı Mahallesi'nde bulunan evinde klimanın fişini prize takan Meryem Hammed (25) elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Hammed, 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hammed'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:37 - Kaynak: AA
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