Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü - Son Dakika

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hammed'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ağır yaralanan Hammed, 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Harran Kapı Mahallesi'nde bulunan evinde klimanın fişini prize takan Meryem Hammed (25) elektrik akımına kapıldı.

Şanlıurfa 'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

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