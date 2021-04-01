İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01.04.2021 00:13

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumu ise ağır seyrediyor.

Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa B'nin kullandığı 34 SY 4531 plakalı otomobil, iddiaya göre yolda dönüş yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AJS 226 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçlardaki Mustafa B, Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan şahısları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ve Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa, Akçakale, Katliam, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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