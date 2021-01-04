Şanlıurfa'da göçerler mera alanı bulamıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da göçerler mera alanı bulamıyor
04.01.2021 15:33
Şanlıurfa'da, Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar ilçesine gelen göçerler hayvanlarını otlatmak için mera alanı bulamadı.
Şanlıurfa'da, Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar ilçesine gelen göçerler hayvanlarını otlatmak için mera alanı bulamadı.
Siverek ilçesinin Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar'a gelen göçerler, hayvanlarını otlamak için mera alanı bulamıyor. İlçenin Evrenpaşa Mahallesinde çadırlarını kuran göçerler, mera alanı bulamadıkları için zor günler geçirdiklerini belirtti. İlaç ve yem fiyatlarından da dert yanan göçerler, aldıkları yemle hayvanlarını beslediklerini, kurdukları çadırlarda da mahallede geçici olarak barındıklarını aktardı. - ŞANLIURFA
Son Dakika Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı 3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı