Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ilçesinde hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli bir kişinin olay yerinden kaçmaya çalıştığını tespit etti. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelinin bir kadın çantasını ve gözlük kutusunu çöpe attığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

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