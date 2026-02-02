Şanlıurfa'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 3 adet aranması ve 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.