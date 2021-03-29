Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Harran Üniversitesindeki (HRÜ) görevine giden Prof. Dr. Ramazan Sağlam'ın (58) kullandığı 63 AAR 819 plakalı otomobil ile Mithat Canpolat (40) idaresindeki 63 RC 192 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada Prof. Sağlam, diğer otomobilin sürücüsü ile eşi Adalet Canpolat (33), oğlu Halil İbrahim Canpolat (8) ve henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Adalet Canpolat müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, hastanede tedavi gören Prof. Dr. Ramazan Sağlam'ı ziyaret ederek durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Bu arada, kazaya karışan Canpolat ailesinin, çocuklarının tedavisi için hastaneye gitmeye çalıştıkları öğrenildi.