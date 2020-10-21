İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Koyuncu (24) yönetimindeki 63 AY 490 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde Hamza Kesici idaresindeki 27 AGN 437 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Esat Koyuncu (69), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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