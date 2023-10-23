Şanlıurfa'da kuma kavgası! Kocasının eve getirdiği kadına böyle saldırdı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kadın, eşinin üzerine getirmek istediği kumaya kardeşleri ile birlikte saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDILAR

Merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Yardımcı Mahallesi'nde oturan 6 çocuk annesi, eşinin Suriyeli bir kadını eve kuma olarak getireceğini öğrendi. Bu durumu erkek kardeşlerine anlatan kadın, kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Cep telefonu ile kaydedilen olayda, kuma getirilmek istenen kadın dayak yerken çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Suriyeli kadının sınır dışı edilmesi için işlem yapıldığı belirtildi.