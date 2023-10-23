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Şanlıurfa'da kuma kavgası! Kocasının eve getirdiği kadına böyle saldırdı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kuma kavgası! Kocasının eve getirdiği kadına böyle saldırdı

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:00

Şanlıurfa'da bir kadın, eşinin Suriyeli bir kadını eve kuma olarak getireceğini öğrenince kardeşleriyle birlikte kadına saldırdı. Olay cep telefonuyla kaydedilirken, kuma olarak getirilmek istenen kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kadın, eşinin üzerine getirmek istediği kumaya kardeşleri ile birlikte saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDILAR

Merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Yardımcı Mahallesi'nde oturan 6 çocuk annesi, eşinin Suriyeli bir kadını eve kuma olarak getireceğini öğrendi. Bu durumu erkek kardeşlerine anlatan kadın, kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Cep telefonu ile kaydedilen olayda, kuma getirilmek istenen kadın dayak yerken çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Suriyeli kadının sınır dışı edilmesi için işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kuma kavgası! Kocasının eve getirdiği kadına böyle saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kuma kavgası! Kocasının eve getirdiği kadına böyle saldırdı - Son Dakika
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