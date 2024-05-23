Bilecik'te cevizden büyük dolu yağdı, Söğütte yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bilecik'te cevizden büyük dolu yağdı, Söğütte yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış, yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağışına dönüştü. Söğüt Kapalı Pazar çatısına düşen dolu parçacıklarının çıkardığı sesin şiddeti gözler önüne serildi. Çaltı ve Yakacık köylerinde de dolu yağışı nedeniyle seralarda hasarlar meydana geldi.

23.05.2024 16:21
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Bilecik'te cevizden büyük dolu yağdı

Söğütte yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BİLECİK - Bilecik'te öğleden sonra başlaya yağış kısa sürerken, ilçelerinde adeta hayatı olumsuz etkiledi. Söğütte cevizden büyük dolu yağarken, vatandaşla neye uğradığı şaşırdı.

Bilecik'in Söğüt ilçesi ve köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış, arkasını doluya bırakınca vatandaşla neye uğradığı şaşırdı. Yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görülürken, Söğüt Kapalı Pazar çatısına düşen dolu parçacıklarının çıkardığı sesin şiddeti buyotu gözler önüne serdi. İlçe bağlı Çaltı ve Yakacık dolu şiddetli olurken, bazı seralarda hasarlar oluştu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te cevizden büyük dolu yağdı, Söğütte yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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