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Bilecik'te cevizden büyük dolu yağdı

Söğütte yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BİLECİK - Bilecik'te öğleden sonra başlaya yağış kısa sürerken, ilçelerinde adeta hayatı olumsuz etkiledi. Söğütte cevizden büyük dolu yağarken, vatandaşla neye uğradığı şaşırdı.

Bilecik'in Söğüt ilçesi ve köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış, arkasını doluya bırakınca vatandaşla neye uğradığı şaşırdı. Yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görülürken, Söğüt Kapalı Pazar çatısına düşen dolu parçacıklarının çıkardığı sesin şiddeti buyotu gözler önüne serdi. İlçe bağlı Çaltı ve Yakacık dolu şiddetli olurken, bazı seralarda hasarlar oluştu.