ŞANLIURFA'DA KAĞIT YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken alev alan kağıt yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde, Mersin yönünde giden Mehmet Bulut'un kullandığı 33 CBT 07 plakalı preslenmiş kağıt yüklü TIR'ının lastikleri, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. TIR'ın yanmaya başladığını fark eden sürücü Bulut, sağa çekip, inerek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR ise kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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