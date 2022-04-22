Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

22.04.2022 19:01
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, yolda ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, yolda ölü bulundu.

İlçenin Tülmen Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

YORUMLAR
500
Suriye'den atılan mermiyle başından yaralanan çocuğun ailesine devlet desteği sağlanıyor Suriye'den atılan mermiyle başından yaralanan çocuğun ailesine devlet desteği sağlanıyor FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Macron Avrupa'yı uyardı: Putin ile görüşmezsek müzakereci Cumhurbaşkanı Erdoğan olur
18:29 Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen vatandaşları ziyaret etti
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 19:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement