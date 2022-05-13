Şanlıurfa'da öğrenciler modern tarımı uygulamalı öğreniyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın, Akçakale ilçesindeki Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, traktör kullanıp okulun arazisini işleyerek modern çiftçiliği uygulamalı öğreniyor.

Kentin verimli tarım arazilerine sahip Harran Ovası'nda 52 bin metrekare arazi üzerine kurulu okulda öğrenciler, sınıflar dışında seralar, tarım arazisi, tarım aletleri atölyesi ve tarım laboratuvarları gibi alanlarda eğitim görüyor.

Tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe, peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliğiyle tarım alet ve makineleri bölümünde yaklaşık 300 öğrenci sınıflardaki teorik derslerin ardından tarlada uygulamalı eğitim alıyor. Arazide yılın farklı dönemlerinde öğretmenlerinin koordinasyonunda çeşitli ürünler ekip biçen öğrenciler, aynı zamanda yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Öğrenciler, okulda öğrendikleri modern tarım yöntemlerini ailelerine ait arazilerde de uygulayarak tarlalarda yüksek verim elde edilmesine katkıda bulunuyor.

Okul müdürü Kadir Çiftçi, AA muhabirine 10 yıl önce 3 derslikle eğitim hayatına başlayan okulda, tarımsal alanda modern tarım yöntem ve tekniklerinin uygulamalı şekilde verilerek önder çiftçiler yetiştirildiğini söyledi.

Ülke tarımının gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Çiftçi, "Okulumuz, ülkemiz tarımına ve tarımsal kuruluşlara, doğayı ve çevreyi kullanabilen, fikir üreten, teknolojiyi verimli kullanabilen ziraat teknisyenleri yetiştiriyor. Öğrencilerimizi mesleki alanda, tarım alanında en iyi şekilde yetiştirip dünya ve ülke tarımına fayda sağlayan bireyler haline getiriyoruz." dedi.

Modern tarım teknikleri uygulamalı anlatılıyor

Bölgede geleneksel tarım yerine modern yöntemleri uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bölgemizde hala geleneksel yöntemle tarım yapılmakta. Burada tarım liseleri devreye giriyor. Amacımız bölgede hala uygulanan geleneksel yöntemleri ortadan kaldırmak, birim alanda elde edilen geliri yükseltmek. Öğrencilerimiz bu konuda bilinçleniyor. Ayrıca yeni sulama yöntemleri, gübreleme yöntemleri öğretiyoruz. Bölgede suyun kullanımı çok yanlış uygulanıyor. Bizler suyun daha etkin kullanımı için damlama sulama sistemleri uyguluyoruz. Örtü veya toprak altı sulama yöntemlerini kullanıyoruz. Gübre kullanımı eğitimi veriliyor. Fazla gübre kullanımın ileride ne kadar zararlı olacağını göstermeye çalışıyoruz. Bölgede geleneksel hala gelen ürünlerin yerine yeni ürünler ekerek bölgeye uyumunu kontrol ediyoruz. Bölgede ürün yelpazesinin gelişimi için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimize dar alanda daha çok ürün yetiştirip daha fazla gelir getirecek uygulamalar öğretiyoruz. "

Yetiştirilen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor

Tarım alanı şefi Raziye Bayık, sınıflardaki teorik dersleri tarlalarda uygulayan öğrencilerin kendisini daha iyi geliştirme imkanı bulduğunu belirtti.

Okulda 3 sera alanının bulunduğu, kışlık ve yazlık sebze yetiştirdiklerini anlatan Bayık, "Okulumuz alan bakımından çok geniş ve etrafı da geniş araziler bulunan bir bölgede. Uygulama yaptığımız 5 dekarlık alanımız var. Bunun yanında 3 seramız, meyve bahçemiz ve süs bitkilerinin yetiştirildiği seramız mevcut." dedi.

Seralarda kışın karnabahar, brokoli, marul, lahana, yazın da domates, patlıcan ve biber gibi ürünler yetiştirdiklerini dile getiren Bayık, "Öğrencilerimiz yetiştirdiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Öğrencilerimize eğitim verirken yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygusunu da aşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz çiftçi ailelerinden geldiği için okula çok ilgili ve daha kolay öğreniyorlar. Öğrencilerimize bölgede geleneksel ürünlerin yerine değişik ürünlerin de yetiştirildiğini göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrendiklerini aileleriyle paylaşıyorlar

11. sınıf öğrencisi Esma Argün, okulda 15 kız öğrencinin de eğitim aldığını, tarımla uğraşmanın eğlenceli olduğunu aktardı.

Ailesinin çiftçilikle uğraştığını, kendisinin de çoğu zaman tarlada çalıştığını dile getiren Argün, "Okulda seralarda ve tarlada uygulamalı eğitim alıyoruz. Avantajları çok olan bir okul burası. Derslerde zorluk çekmiyorum. Burada birçok yeni yöntem öğreniyoruz. Burada öğrendiklerimizi ailelerimizle paylaşıyoruz. Çoğu zaman da büyüklerimiz yanlış yaptıklarını anlıyor. Özellikle sulama alanında çok yanlışlar yapılıyor. Biz de öğrendiklerimiz tarlamızda uygulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi İsmail Solan da seralarda yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı için çok mutlu olduğunu söyledi.